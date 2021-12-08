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В мире

Белый дом: США привержены диалогу с Северной Кореей

Write: 2021-12-08 13:56:14Update: 2021-12-08 13:57:33

Белый дом: США привержены диалогу с Северной Кореей

Photo : YONHAP News

США по-прежнему привержены дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей, несмотря на то, что пока все попытки контактов являются безуспешными. Об этом заявил 7 декабря координатор азиатской политики Белого дома Курт Кэмпбелл, подводя итоги форума, который был организован Институтом перспективных исследований, управляемым SK Group. Пхеньян воздерживается от переговоров с США о денуклеаризации с 2019 года. Он также игнорирует неоднократные предложения к диалогу от администрации Джо Байдена. США и РК продолжают искать «лучший способ» взаимодействия с Северной Кореей,- отметил Кэмпбелл. Между тем, 35 американских законодателей-республиканцев направили совместное письмо в Белый дом и госдепартамент, заявив, что они решительно против документального подтверждения окончания Корейской войны без обязательства Пхеньяна о денуклеаризации. 
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