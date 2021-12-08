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Политика

Президент РК примет участие в Саммите за демократию

Write: 2021-12-08 14:59:07Update: 2021-12-08 15:03:08

Президент РК примет участие в Саммите за демократию

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в Саммите за демократию, который организовал президент США Джо Байден. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин проинформирует лидеров примерно 110 стран о достижениях страны в продвижении демократии и прав человека. Он призовёт мировых лидеров к расширению международного сотрудничества в продвижении демократии в других странах. Проведение саммита - предвыборное обещание Байдена, который поставил приоритетом достижение цели сплочения народов мира против сил авторитаризма. Ряд стран, включая Китай и Россию, которые не были приглашены для участия в мероприятии, решительно осудили его как «вызывающее глобальный раскол». Саммит за демократию пройдёт через несколько дней после того, как США объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.
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