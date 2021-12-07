Сеул не рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних ОИ в Пекине

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Официальный Сеул не рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, и пока не принято никакого решения по этому поводу,- заявил 8 декабря на условиях анонимности представитель администрации южнокорейского президента. Он подтвердил, что Вашингтон проинформировал южнокорейскую сторону о решении объявить дипломатический бойкот зимних Игр из-за геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, а также других нарушений прав человека в Китае. В ответ на вопрос, не помешает ли американский дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине усилиям президента РК документально подтвердить окончание Корейской войны, представитель администрации отверг наличие прямой связи между двумя событиями. Ранее в ответ на заявление США южнокорейское правительство подтвердило принципиальную позицию о поддержке зимних Олимпийских игр в Пекине, выразив надежду на то, что они будут способствовать миру в регионе и улучшению межкорейских отношений. 7 декабря представитель министерства иностранных дел сообщил журналистам, что США не призывали союзников следовать своему примеру. При этом он не уточнил, планирует ли Сеул отправить в Пекин официальную делегацию. Правительство будет внимательно следить за действиями других союзников и партнёров США,- подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Американский дипломатический бойкот Пекинских игр, которые планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года, может подорвать усилия Сеула по возобновлению переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации. Международный олимпийский комитет ранее приостановил деятельность Национального олимпийского комитета КНДР за отказ принять участие в Олимпийских играх в Токио, состоявшихся ранее в этом году. Это фактически запретит официальное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.