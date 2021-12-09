Участники конференции ООН подтвердили решимость способствовать укреплению мира

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Участники министерской конференции ООН по поддержанию мира 2021 года, которая проходила 7-8 декабря в формате видеоконференции, подтвердили решимость способствовать укреплению мира на планете. Они обсудили, как сделать миротворческие операции ООН более безопасными и эффективными во всё более сложных и изменчивых условиях. РК обязалась играть активную роль в расширении миротворческих операций за счёт использования интеллектуальных технологий и повышения их медицинского потенциала, как это отражено в «Сеульской инициативе по развитию технологий и медицинского потенциала в миротворческой деятельности». РК обязалась пожертвовать 16 вертолётов для операций в Африке и запустить пилотный проект по применению технологий «умных лагерей», чтобы проложить путь к «более безопасным, более эффективным и экологичным» лагерям ООН, а также обещала выделить дополнительно 1 млн долларов в целевой фонд для операций по поддержанию мира. Выступая на церемонии закрытия конференции, министр иностранных дел РК Чон Ый Ён подчеркнул важность оснащения миротворцев новейшими технологиями. Он подтвердил приверженность Сеула построению «инклюзивного, дальновидного миротворчества» для продвижения глобального мира в партнёрстве с ООН. Министр обороны Со Ук выразил надежду на то, что договорённости, достигнутые в ходе конференции, повысят потенциал миротворческих операций. Изначально конференцию планировалось провести в Сеуле в очном формате, но этому помешали опасения по поводу распространения нового варианта коронавируса Омикрон.