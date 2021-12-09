РК примет участие во встрече глав МИД «Большой семёрки»

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён на этой неделе примет участие во встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в Великобритании. Встреча будет проходить в Ливерпуле с 11 по 12 декабря. В этом году, помимо постоянных участников, приглашены представители РК, Австралии, Индии, ЮАР и стран АСЕАН. Часть из них примут участие в мероприятии дистанционно в формате видеоконференции. По сообщению МИД РК, Чон Ый Ён в своём выступлении уделит особое внимание укреплению международного сотрудничества для обеспечения равного доступа к вакцине COVID-19, обеспечению глобальной цепочки поставок и «Новой южной политике» РК в контексте политики регионального сотрудничества стран «Большой семёрки». Глава южнокорейского МИД также планирует принять участие в обсуждении международных вопросов здравоохранения, экономики и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, гендерного равенства. Также сообщается, что министр проведёт ряд двусторонних встреч.