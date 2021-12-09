В октябре в РК сократились налоговые поступления

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По данным министерства планирования и финансов РК, опубликованным 9 декабря, в октябре этого года налоговые поступления составили 32 трлн 900 млрд вон (28 млрд долларов), что на 5 млрд 300 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Налоговые поступления увеличивались в период с января по сентябрь, поскольку доходы от корпоративного налога росли параллельно с восстановлением экономики и доходами от налога на прирост капитала. Однако в октябре правительство перенесло уплату некоторых налогов пострадавшими от пандемии на начало следующего года. За первые десять месяцев текущего года налоговые поступления составили 307 трлн 400 млрд вон (261 млрд 600 млн долларов), что на 45 млрд 700 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие доходы правительства, включая налоговые поступления, составили за тот же период 489 трлн 900 млрд вон (417 млрд долларов), что на 68 млрд 300 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Валовые расходы составили 509 трлн 200 млрд вон (433 млрд 300 млн долларов), увеличившись в годовом исчислении на 34 млрд 600 млн долларов из-за того, что правительство помогло представителям уязвимых категорий населения справиться с последствиями пандемии. В результате бюджетный дефицит составил за 10 месяцев 19 трлн 300 млрд вон (16 млрд 400 млн долларов). Государственный долг по состоянию на конец октября составил 939 трлн 600 млрд вон (800 млрд долларов). Ранее правительство прогнозировало, что госдолг составит в конце года 47,3% валового внутреннего продукта. В четвёртом квартале ожидается замедление роста налоговых поступлений из-за замедления роста цен на акции и жильё.