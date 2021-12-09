РК заняла 9 место в глобальном рейтинге безопасности здравоохранения

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Система здравоохранения РК занимает 9-е место среди 195 стран мира по уровню эффективности. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса безопасности здравоохранения, опубликованного 8 декабря Университетом Джонса Хопкинса. Данное международное исследование оценивает уровень подготовленности стран к эпидемиям и пандемиям. РК набрала 65,4 балла из 100, заняв 9-е место из 195 рассмотренных стран. На первом месте оказались США с результатом 75,9 балла, за ними следуют Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения и Германия. Япония заняла 18 место, Китай - 52, а КНДР - 193. Средний результат составил 38,9 баллов. Подводя итоги исследования, составители отчёта сделали вывод, что, несмотря на значительные шаги по реагированию на пандемию COVID-19, в целом страны мира всё ещё слабо подготовлены к будущим угрозам в сфере здравоохранения.