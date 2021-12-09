Южнокорейские авиакомпании отложили возобновление рейсов на Гуам

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Авиакомпания Asiana Airlines отложила возобновление рейсов до Гуама из-за распространения нового варианта COVID-19 Омикрон и ужесточения иммиграционных ограничений. Согласно заявлению компании от 8 декабря, регулярные рейсы по маршруту Инчхон-Гуам, которые должны были начаться с 23 декабря, будут выполняться с 30 января 2022 года. Asiana Airlines прекратила рейсы до Гуама с 2003 года. Пассажиры, которые уже приобрели билеты на конец этого года, смогут без дополнительной платы обменять или сдать билеты. Местные бюджетные авиакомпании, такие как Air Seoul, T'way Air, Jeju Air и Jin Air также приостановили полёты на Гуам или сократили число запланированных рейсов. Вероятно, это связано с тем, что с Гуамом, в отличие от Сайпана, не было подписано соглашение о взаимном освобождении туристов от обязательного карантина. Между тем, компания Jeju Air отменила рейсы Инчхон-Чиангмай, запланированные на 10 и 17 декабря, и перенесла рейс до Бангкока с 22 декабря на 29 января следующего года. Рейс Пусан-Сайпан также был отложен.