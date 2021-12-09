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Политика

Главы МИД РК и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества

Write: 2021-12-09 11:58:18Update: 2021-12-09 13:52:57

Главы МИД РК и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества

Photo : KBS News

Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён провёл телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто, прибывшим с визитом в РК 8 декабря. Личная встреча министров не состоялась из-за того, что у одного из членов венгерской делегации по результатам теста ПЦР был выявлен коронавирус. В ходе телефонного разговора министры двух стран договорились продолжить всестороннее сотрудничество в рамках стратегического партнёрства, обозначенного в ходе визита президента РК Мун Чжэ Ина в Венгрию в начале ноября нынешнего года. В частности, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и обменов в области науки и технологий, образования с упором на такие перспективные отрасли, как производство аккумуляторов для электромобилей. Также министр Чон Ый Ён рассказал своему венгерскому коллеге об усилиях правительства РК по подготовке Всемирной выставки 2030 в Пусане. Петер Сийярто от лица венгерского правительства выразил активную поддержку мирного процесса на Корейском полуострове. 
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