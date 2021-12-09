В РК растёт обеспокоенность по поводу инфляции

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На фоне продолжительного роста цен на нефть и зерно во всём мире растут опасения по поводу инфляции. В РК отмечается резкий рост цен на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, а также переработанные пищевые продукты, которые наиболее востребованны среди потребителей. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировой индекс цен на продовольствие растёт четвёртый месяц подряд и в ноябре достиг отметки в 134,4 пункта. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. По сравнению с прошлым годом индекс цен вырос на 27,3%. Растёт стоимость импортной продукции. В ноябре цены на импортную пшеницу, кукурузу и сою в РК выросли на 18-70% в годовом исчислении. В Корейском институте экономики сельского хозяйства пришли к выводу, что 10-процентное повышение стоимости импортного зерна приводит к росту потребительских цен на 0,39%.