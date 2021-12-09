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Политика

Банк Кореи скорректирует денежно-кредитную политику

Write: 2021-12-09 13:48:05Update: 2021-12-09 13:49:24

Банк Кореи скорректирует денежно-кредитную политику

Photo : Getty Images Bank

Неопределённость, связанная с перебоями в глобальных поставках, рост числа случаев коронавируса и появление варианта Омикрон являются основными факторами риска, которые могут оказать давление на экономику. Об этом говорится в отчёте Банка Кореи, направленном 9 декабря в Национальное собрание. Поскольку национальная экономика продолжает рост, а потребительская инфляция превышает целевой показатель  в течение длительного времени, банк соответствующим образом скорректирует денежно-кредитную политику. Будут учитываться такие факторы как  ситуация с COVID-19, инфляция, финансовый дисбаланс и изменения в денежно-кредитной политике основных стран,- говорится в отчёте. В ноябре Банк Кореи повысил учётную ставку на четверть процента. Данное решение совпало с аналогичными мерами других крупных экономик, стремящихся отменить меры стимулирования, введённые для преодоления трудностей, вызванных пандемией. 
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