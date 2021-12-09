К 2070 году население РК может сократиться до 37,7 млн человек

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Население РК, которое в 2021 году достигло пика в 51 млн 840 тыс. человек, сократится к 2070 году до 37 млн 660 тыс. человек, что соответствует уровню 1979 года. Такой прогноз опубликовало 9 декабря Национальное статистическое управление, учтя показатели рождаемости и старения населения. Нынешняя оценка намного мрачнее предыдущей, сделанной в 2018 году. Тогда прогнозировалось, что население РК начнёт сокращаться в 2029 году. При наихудшем сценарии население страны будет сокращаться ещё быстрее, и к 2070 году оно составит 31 млн 530 тыс. человек, что соответствует уровню 1969 года. В 2020 году в стране произошло первое естественное сокращение численности населения, поскольку количество смертей превысило количество рождений. Многие молодые люди откладывают вступление в брак и рождение детей из-за экономических трудностей. Количество вступающих в брак ещё больше сократилось из-за пандемии COVID-19. Общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь - в прошлом году достиг рекордно низкого уровня в 0,84. При этом уровень воспроизводства, при котором население останется стабильным на уровне в 52 млн человек, составляет 2,1. Третий год подряд общий коэффициент рождаемости держится ниже единицы. Общая численность населения в этом году сократится ещё больше, поскольку рождаемость достигла рекордно низкого уровня, а приток людей из-за рубежа снизился из-за пандемии COVID-19. По словам представителя Национального статистического управления, в ближайшие три-четыре года коэффициент рождаемости и число новорождённых будут продолжать снижаться. Ожидается, что старение населения будет происходить в РК самыми быстрыми темпами в мире. В 2020 году численность трудоспособного населения составила 37 млн 400 тыс. человек. Это 72,1% общей численности населения. Если нынешняя тенденция к сокращению численности населения сохранится, то в 2070 году трудоспособными будут лишь 17 млн 370 тыс. человек, или 46,1% общей численности населения. В прошлом году доля пожилых людей составила 15,7%, а в 2070 году составит 46,4% общей численности населения. Если в прошлом году каждые 100 корейцев трудоспособного возраста должны были поддерживать 21,8 пожилых людей, то в 2070 году это число увеличится более чем в четыре раза до 100,6.