РК и США запустили новую платформу диалога о партнёрстве в области полупроводников

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9 декабря РК и США запустили новую платформу двустороннего диалога для обсуждения путей активизации сотрудничества в полупроводниковом секторе. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в первой телеконференции Диалога о партнёрстве в области полупроводников приняли участие должностные лица уровня директоров департаментов министерств и руководителей предприятий. Они поделились информацией о статусе цепочек поставок полупроводников в своих странах, обменялись мнениями о том, как углубить связи в области развития технологий, активизировать кадровые обмены и инвестиции. Стороны также договорились выявить факторы, которые могут повлиять на стабильные поставки, и найти решения для предотвращения любых сбоев. РК и США договорились проводить такие диалоги ежегодно.