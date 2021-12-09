Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опередил по уровню поддержки своего соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля на 2%. Как свидетельствуют результаты совместного опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого с 6 по 8 декабря компаниями Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 38% опрошенных, что на 5% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Юн Сок Ёля поддержали 36%. Он прибавил 2%. Кандидат от правящей партии опередил кандидата от оппозиции впервые. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 4% респондентов. На четвёртом месте - кандидат партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3%. 46% опрошенных надеются на то, что в результате выборов власть перейдёт к нынешней оппозиции, а 42% предпочитают стабильность. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 43% респондентов. 52% придерживаются противоположного мнения. В поддержку главной оппозиционной партии Сила народа высказались 35%, правящей Демократической партии Тобуро - 34%, партии Справедливости – 4%. Народной партии – 3%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте Центризбиркома.