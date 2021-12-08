Стартовал Саммит за демократию, возглавляемый президентом США

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9 декабря стартовал первый Саммит за демократию, возглавляемый президентом США Джо Байденом. В мероприятии, которое проходит в формате видеоконференции, участвуют лидеры и высокопоставленные должностные лица 110 стран мира. Они обсуждают такие вопросы как борьба с авторитаризмом и коррупцией, а также защита прав человека. В своей вступительной речи глава Белого дома пояснил, что США вместе со своими союзниками готовы играть роль лидера в восстановлении демократии в мире. На эту цель Вашингтон выделит около 400 млн долларов. Президент США подверг критике «внешнее давление автократов, которые стремятся экспортировать своё влияние и усилить свою репрессивную политику и практику». В видеообращении к участникам саммита президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул, что, благодаря демократии, человечество добилось беспрецедентного прогресса, но столкнулось с проблемами популизма, экстремизма, неравенства, поляризации и ненависти. Призвав провести серьёзные консультации для обсуждения способов защиты демократии, южнокорейский лидер подчеркнул, что личная свобода и свобода выражения мнений должны быть гарантированы, но они должны быть в гармонии со свободой для всех. Он сказал, что РК будет вносить свой вклад в усилия по продвижению демократии в Азии, основываясь на своём опыте экономического развития и построения демократического государства.