Число заражённых вирусом COVID-19 c начала пандемии превысило 500 тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 декабря в стране зарегистрированы 7.022 новых случая COVID-19. Более семи тысяч новых случаев инфекции регистрируются два дня подряд. Общее число заболевших с начала пандемии составило 503.606 человек, превысив 500-тысячный рубеж. Число пациентов в критическом состоянии составило 852 человека. Это осложняет ситуацию в системе здравоохранения, усиливая опасения по поводу нехватки больничных коек и медицинского персонала. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 53 человека. Общее число умерших составило 4.130 человек. Коэффициент смертности - 0,82%. Ранее на этой неделе правительство ужесточило карантинные меры, введя систему «вакцинных пропусков» для входа на объекты особого риска. Однако эксперты в области здравоохранения требуют более строгих мер для замедления распространения вируса, в том числе, его нового, высокозаразного варианта Омикрон. За минувшие сутки в стране выявлены ещё 3 случая варианта Омикрон, а общее число таких случаев составило 63.