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Ревакцинация взрослых возможна через 3 месяца после первичной вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, которое состоялось 10 декабря в Инчхоне. Он отметил, что решение сократить интервал между первичной вакцинацией и ревакцинацией для людей старше 18 лет было принято из-за того, что среднесуточное число новых случаев инфекции превышает 7 тысяч. Кроме того, растут опасения по поводу нового варианта вируса Омикрон, а число больных в тяжёлом состоянии не уменьшается. «Наши возможности по оказанию медицинской помощи быстро истощаются, поэтому наша первоочередная задача - скорейшая вакцинация», - отметил Ким Бу Гём. Ранее органы здравоохранения сократили интервал между первичной вакцинацией и ревакцинацией с шести до четырёх месяцев для людей старше 60 лет и до пяти месяцев для тех, кто старше 50 лет. Премьер-министр отметил необходимость увеличить темпы вакцинации подростков. Он призвал население страны сотрудничать с органами здравоохранения, дав понять, что в ближайшее время меры социального дистанцирования могут быть вновь ужесточены. «Нынешние меры, по-видимому, не достигают должного эффекта», - сказал Ким Бу Гём.