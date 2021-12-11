Большинство южнокорейцев не имеют информации о родственниках на Севере

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Подавляющее большинство южнокорейцев не обладают информацией о судьбе их родителей, братьев и сестёр, оставшихся на Севере в результате разделения страны после Корейской войны 1950-53 годов. По данным опроса, проведённого министерством по делам воссоединения РК среди 5.354 членов разделённых семей, проживающих в РК и за рубежом, 82% респондентов заявили, что не знают, живы ли их родственники. Среди тех, кто осведомлён о судьбе и местонахождении родственников на Севере, половина получили информацию от организаторов частных программ обмена. 65,8% участников опроса считают необходимым организовать обмен информацией о судьбе родственников в Северной Корее и получение уведомлений по специальному каналу в случае их смерти. Более 20% респондентов считают необходимыми регулярные встречи разделённых семей и налаживание стабильного обмена письмами. Респонденты были определены путём случайной выборки из 47 тыс. человек, которые официально обратились к правительству с просьбой разыскать их родственников на Севере.