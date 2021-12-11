Перед Новым годом по лунному календарю цены на сельхозпродукцию будут контролироваться

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Начиная со следующей недели, правительство РК планирует внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию, чтобы не допустить их необоснованного роста в преддверии новогодних праздников по лунному календарю. Как сообщил 10 декабря заместитель министра планирования и финансов Ли Ок Вон, будет отслеживаться движение цен на 17 наименований продуктов, которые в основном используются для праздничных обедов. Праздник Нового года по лунному календарю будет отмечаться с 31 января по 2 февраля. В преддверии праздника спрос на овощи, яйца и другие продукты питания обычно возрастает, поскольку южнокорейцы готовят еду для семейных встреч. Потребительские цены в ноябре выросли на 3,7% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом за последнее десятилетие.