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Политика

РК и США начали переговоры о передаче Сеулу контроля над своими войсками в военное время

Write: 2021-12-10 15:13:12Update: 2021-12-10 15:14:37

РК и США начали переговоры о передаче Сеулу контроля над своими войсками в военное время

Photo : YONHAP News

Представители РК и США начали переговоры о передаче Сеулу контроля над своими войсками в военное время, которая может произойти раньше, чем предполагалось ранее. Согласно военным источникам, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий Объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Поль ЛаКамера провели 9 декабря встречу за закрытыми дверями. Как полагают, представители союзников проконсультировались относительно второй фазы оценки полной оперативной готовности вооружённых сил РК, которая планировалась на вторую половину следующего года. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американский представитель прислушался к призыву Сеула провести оценку в первой половине года. Оценка полной оперативной готовности вооружённых сил РК, ключевая часть подготовки к передаче оперативного контроля, была отложена из-за разногласий в период правления администрации Дональда Трампа, а также пандемии COVID-19. 
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