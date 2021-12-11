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Представители РК и США начали переговоры о передаче Сеулу контроля над своими войсками в военное время, которая может произойти раньше, чем предполагалось ранее. Согласно военным источникам, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий Объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Поль ЛаКамера провели 9 декабря встречу за закрытыми дверями. Как полагают, представители союзников проконсультировались относительно второй фазы оценки полной оперативной готовности вооружённых сил РК, которая планировалась на вторую половину следующего года. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американский представитель прислушался к призыву Сеула провести оценку в первой половине года. Оценка полной оперативной готовности вооружённых сил РК, ключевая часть подготовки к передаче оперативного контроля, была отложена из-за разногласий в период правления администрации Дональда Трампа, а также пандемии COVID-19.