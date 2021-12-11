Посол США в ООН назвала альянс Сеула и Вашингтона непоколебимым

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала альянс Сеула и Вашингтона непоколебимым, добавив, что США проводят тесные консультации со своими союзниками по поводу официального объявления о прекращении Корейской войны. Выступая 9 декабря на брифинге, посвящённом Сеульской министерской конференции ООН по поддержанию мира 2021 года, которая состоялась на этой неделе, посол заявила, что прочный альянс основан на взаимном доверии, а также общих ценностях экономики и демократии. Она отметила, что альянс будет продолжать оставаться в центре регионального мира, безопасности и процветания, учитывая то, что союзники объединили усилия в защите демократии, продвижении прав человека, борьбе с пандемией COVID-19 и климатическим кризисом. Посол напомнила, что администрация Джо Байдена готова к переговорам с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий, консультируясь со своими союзниками о способах взаимодействия с Севером.