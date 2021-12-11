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Политика

РК и Франция расширят сотрудничество в новых отраслях экономики

Write: 2021-12-10 15:45:30Update: 2021-12-10 15:46:53

РК и Франция расширят сотрудничество в новых отраслях экономики

Photo : KBS News

РК и Франция обсудили пути расширения сотрудничества в новых областях экономики и достижении целей нулевого выброса углерода. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, обсуждение проходило в рамках состоявшегося 9 декабря в формате видеоконференции заседания Корейско-французского комитета по промышленному сотрудничеству. Данный орган с 1993 года служит основной платформой двустороннего диалога по различным отраслевым вопросам. Стороны проинформировали друг друга об основных мерах экономической и отраслевой политики в постпандемическую эпоху и рассмотрели пути сотрудничества для достижения целей углеродно-нейтральной политики. Они также обсудили, как расширить сотрудничество в таких отраслях как полупроводники, биотехнологии, электромобили и аккумуляторы. Франция будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине следующего года.
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