Новый президент KBS заявляет о независимости от политики и капитала

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Телерадиокомпания KBS станет подлинно общественной, и не будет зависеть от интересов политиков и власти капитала. Об этом заявил, выступая 10 декабря на церемонии вступления в должность, новый президент KBS Ким Ый Чхоль. По его словам, компания будет держаться на расстоянии от властных структур, таких как парламент, и правительство, а также от рекламодателей, стремясь обеспечить независимость в качестве государственного СМИ. Ким Ый Чхоль подчеркнул, что независимость может быть достигнута через доверие зрителей, пообещав искать способы заслужить доверие, отвечая на их запросы и демонстрируя результаты. Он также пообещал представить уникальный, креативный и инновационный контент KBS, разрушив границы между новостями, сериалами, документальными фильмами и развлекательными шоу. Новый президент пообещал, что KBS пойдёт по другому пути, чем коммерческие СМИ, и не попадёт под внешнее влияние. Он пообещал также принимать быстрые и смелые решения, реформировав корпоративную культуру с упором на возможности конкретного человека.