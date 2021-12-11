Если эпидемическая ситуация не улучшится, будут приняты дополнительные антивирусные меры

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Если рост числа заражённых COVID-19 продолжится, на следующей неделе могут быть объявлены дополнительные антивирусные меры. Это, в частности, ограничения на количество участников личных встреч, а также сокращение рабочего времени предприятий общественного питания и торговли. Выступая 10 декабря на онлайн-брифинге, представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Ли Ги Иль отметил, что жёсткие меры будут приняты, если число новых случаев инфекции не начнёт сокращаться. Ли Ги Иль отметил, что рассматривается возможность ограничения участников личных встреч и сокращение часов работы, действовавших на пике четвёртой волны пандемии. В то время допускалось не более четырёх участников личных встреч, а развлекательные заведения и предприятия торговли должны были закрываться в 21:00. Представитель министерства обещал сделать всё возможное, чтобы предотвратить локдаун и обеспечить достаточное количество больничных коек.