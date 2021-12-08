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13 декабря в РК в полном объёме введена в действие система «вакцинных пропусков». Для входа в многофункциональные заведения, включая предприятия общественного питания, необходимо предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста в виде QR-кода. В соответствии с ужесточёнными правилами социального дистанцирования, введёнными в действие на прошлой неделе, в личных встречах могут участвовать не более шести человек в столичном регионе и не более восьми в остальных регионах страны. Среди участников личных встреч в ресторанах допускается присутствие не более одного непривитого. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере 100 тыс. вон (80 долларов) для физических и 1,5 млн вон (1.300 долларов) для юридических лиц. В случае повторного нарушения юридические лица могут быть оштрафованы на 3 млн вон (2.600 долларов). Между тем, одиночное посещение ресторанов разрешено даже тем, кто не вакцинирован.