Главы МИД РК и Японии провели краткую встречу в Ливерпуле

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился 11 декабря в Ливерпуле со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Как сообщило агентство Киодо цусин со ссылкой на министерство иностранных дел Японии, главы МИД согласились содействовать диалогу для восстановления «здоровых отношений» между двумя странами и подтвердили готовность сотрудничать с США в урегулировании проблем Северной Кореи. Глава японского МИД призвал южнокорейскую сторону предпринять усилия для разрешения двусторонних споров. Южнокорейско-японские отношения зашли в тупик из-за принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны. В 2019 году Япония ввела ограничения на экспорт в РК ряда сырьевых материалов в ответ на постановление южнокорейского суда о выплате компенсаций жертвам принудительного труда. Япония утверждает, что все вопросы репараций за колониальную оккупацию Корейского полуострова в 1910-45 годах были урегулированы в договоре 1965 года о нормализации отношений между двумя странами.