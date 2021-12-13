Лидеры РК и Австралии обсудят активизацию двусторонних отношений

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Президент Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудят 13 декабря в Канберре вопросы активизации двусторонних связей, обеспечения стабильной цепочки поставок сырья и основных полезных ископаемых. Мун Чжэ Ин, прибывший в Канберру 12 декабря, стал первым президентом РК, посетившим Австралию с государственным визитом за 12 лет. Он также является первым иностранным лидером, которого страна пригласила с начала пандемии COVID-19. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента, визит Мун Чжэ Ина в Австралию, как ожидается, поможет РК стабилизировать поставки таких сырьевых материалов как редкоземельные элементы и литий. Кроме того, активизируется сотрудничество в областях углеродно-нейтральных технологий, водородной экономики, оборонной промышленности, космоса и киберпространства. Во второй половине дня президент РК примет участие в государственном обеде от имени генерал-губернатора Австралии Дэвида Херли и посетит памятник австралийским ветеранам Корейской войны 1950-53 годов.