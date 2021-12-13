США ввели первые с начала правления Джо Байдена санкции против Северной Кореи

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Министерство финансов США ввело первые с начала правления Джо Байдена санкции в отношении Северной Кореи. Под них попали 14 физических и 9 юридических лиц из КНДР, Китая, России, Мьянмы и Бангладеш. Под санкции попали генеральная прокуратура КНДР, министр обороны КНДР Ли Ён Гиль, военные структуры Мьянмы и Бангладеш. Ряд лиц и организаций включены в список за «связь с нарушениями прав человека и репрессиями в нескольких странах мира». В частности, санкции введены против бывшего губернатора Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Шохрата Закира и исполняющего обязанности главы региона в настоящее время Эркина Тунияза. За время их нахождения на этой должности более миллиона уйгуров и представителей мусульманских этнических меньшинств были задержаны в Синьцзяне,- утверждает американский минфин. Кроме того, в санкционный список попали лица и организаций в Китае и России за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих государствам-членам ООН нанимать или размещать северокорейских рабочих. Это, в частности, северокорейская мультипликационная студия SEK Studio и связанная с ней китайская Nings Cartoon Studio, зарегистрированный в России Европейский институт ЮСТО и его ректор Дмитрий Соин. Эти организации, по данным министерства финансов США, спонсировали выдачу студенческих виз для северокорейских строителей в России. Некоторые из этих рабочих были связаны с организацией КНДР, связанной с созданием оружия массового уничтожения, и доходы, полученные ими от своего труда, могли быть использованы для поддержки программ по созданию оружия массового уничтожения,- говорится в сообщении американского минюста. Китайская компания SenseTime была добавлена в отдельный экономический черный список, который предусматривает запрет на инвестиции в неё со стороны американских граждан. По утверждению Минфина США, она владеет другой компанией, которая разработала программы распознавания лиц, способные определять этническую принадлежность человека. В первую очередь эта технология направлена на идентификацию этнических уйгуров. Весной этого года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.