Мун Чжэ Ин: РК не рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Пекине

Photo : YONHAP News

РК не рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, запланированных на февраль следующего года. Об этом заявил 13 декабря в Канберре президент РК Мун Чжэ Ин в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Южнокорейский лидер подчеркнул, что ни США, ни какая-либо другая страна не просили Сеул присоединиться к бойкоту. Он отметил, что его визит в Австралию не имеет ничего общего с позицией Вашингтона в отношении Пекина. Союз с США является основой дипломатии и национальной безопасности РК, но с экономической точки зрения отношения с Китаем также очень важны,- отметил южнокорейский лидер. Напомнив о своём предложении документально оформить окончание Корейской войны, южнокорейский лидер сказал, что США, Китай и Северная Корея в принципе согласны с этим предложением. Однако Пхеньян требует в качестве предварительного условия вывода войск США с Корейского полуострова, а также отказа Сеула и Вашингтона от «враждебной политики». Из-за этого не удаётся вступить в переговоры. Мун Чжэ Ин сказал, что его правительство будет работать до конца, чтобы привести стороны к согласию. Конструктивные усилия Китая необходимы для мира и стабильности на Корейском полуострове и для денуклеаризации Северной Кореи,- добавил южнокорейский лидер. В ходе саммита Мун Чжэ Ин и Скотт Моррисон договорились вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. По итогам саммита был подписан меморандум о взаимопонимании в расширении сотрудничества в области разведки, разработки и добычи ключевых минеральных ресурсов.