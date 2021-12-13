Кандидат в президенты от оппозиции с минимальным отрывом опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль с минимальным отрывом опережает кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Как свидетельствуют результаты опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого 10-11 декабря Корейским институтом общественного мнения (KSOI) по заказу радиовещательной компании TBS, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 42%, Ли Чжэ Мёна поддержали 40,6% опрошенных. Разница в 1,4% находится в пределах погрешности в ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 2,8% респондентов. На четвёртом месте -кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2,6%. По итогам опроса, проведённого агентством Realmeter по заказу интернет-агентства OhmyNews среди 3.043 взрослых жителей страны с 5 по 10 декабря, в поддержку кандидата от оппозиционной партии Сила народа высказались 45,2%, в поддержку представителя правящей Демократической партии Тобуро - 39,7% опрошенных. Кандидата от партии Справедливости Сим Сан Чжон поддержали 2,6%, кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су - 3,2% опрошенных. 40,4% процента опрошенных поддерживают политику нынешнего президента РК Мун Чжэ Ина, 56,1% придерживаются противоположного мнения. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте Центризбиркома.