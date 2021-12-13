РК начала процесс присоединения к CPTPP

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РК начала процесс присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) - соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил 13 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Правительство изучает общественное мнение и проводит дискуссии по поводу присоединения к соглашению, которое поможет расширить торговлю и инвестиции, а также повысить статус РК в мировой торговле. CPTPP - это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнёрства (TPP), возглавляемого администрацией бывшего президента США Барака Обамы. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из TPP, которое считают ключевым противовесом растущему экономическому влиянию Китая. С 2018 года CPTPP подписали 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Мексику. РК приняла решение о присоединении к соглашению после того, как соответствующую заявку подал Китай, а Тайвань последовал его примеру. Поскольку CPTPP предусматривает высокий уровень открытости рынка, южнокорейские фермеры выступили против решения правительства, сославшись на потенциальный ущерб для сельскохозяйственного сектора. Присоединение к CPTPP также окажет отрицательное влияние на подписание соглашений о свободной торговле с Японией и Мексикой.