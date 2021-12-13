РК будет играть более активную роль в глобальной цепочке поставок и инвестициях

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РК будет играть более активную роль в построении устойчивой глобальной цепочки поставок и сотрудничестве с крупными странами в промышленных проектах в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщили 13 декабря в МИД РК, об этом заявил в ходе встречи министров иностранных дел и развития стран «Большой семёрки», состоявшейся в Ливерпуле, глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ён. Он призвал участников встречи скоординировать ответные меры для восстановления глобальной цепочки поставок, пострадавшей от пандемии COVID-19, и расширить инвестиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Чон Ый Ён проинформировал их об усилиях Сеула по построению «открытого общества», выразив при этом озабоченность нарушениями прав человека в отношении женщин в Мьянме и Афганистане. Он провёл отдельные переговоры со своими коллегами из Великобритании, Германии, Канады, Филиппин и Австралии, а также краткие встречи с главами внешнеполитических ведомств США и Японии.