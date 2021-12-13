69% южнокорейцев считают, что «жизнь с COVID-19» повышает риск передачи вируса

Photo : YONHAP News

69% жителей РК считают, что правительственная программа постепенного возвращения к обычной повседневной жизни («Жизнь с COVID-19») существенно повысила риск передачи вируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу исследовательской группы под руководством профессора Ю Мён Сона из аспирантуры общественного здравоохранения Сеульского государственного университета. 23,1% респондентов оценили уровень риска от государственных мер как «нормальный», и лишь 8% считают, что уровень риска не повысился. Почти половина респондентов считают, что государство не подготовило достаточных мер против увеличения рисков распространения вируса. 58,1% из них указали на нехватку больничных коек, а 29,8% считают недостаточным нынешнее число медицинских работников для лечения пациентов в тяжёлом состоянии. Рост заболеваемости в последние дни и появление варианта коронавируса Омикрон не нашли отражения в результатах. Опрос проводила компания Hankook Research среди 912 взрослых жителей страны с 22 по 29 ноября. Погрешность при обработке данных составляет ±3,25% при уровне достоверности 95%.