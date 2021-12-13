В 2020 году число средних фирм увеличилось, но продажи сократились

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в конце прошлого года в РК насчитывалось 5.526 компаний среднего бизнеса, что на 519 больше, чем годом ранее. К таким компаниям относятся те, чей среднегодовой объём продаж за последние три года составлял от 40 до 150 млрд вон (35–130 млн долларов). К производственным относятся 35,8% компаний. Общие продажи составили в прошлом году 770 трлн вон (650 млрд долларов), что на 11,5 трлн вон (9 млрд 800 млн) долларов меньше, чем в предыдущем году. Снижение произошло из-за того, что производители пострадали от пандемии коронавируса, первый случай которого был выявлен в стране в конце января прошлого года. Совокупная операционная прибыль компаний среднего бизнеса сократилась за прошлый год на 6,3% до 37 трлн 100 млрд вон (31 млрд долларов), но общая численность персонала увеличилась на 95 тыс. человек, составив в конце прошлого года 1 млн 578 тыс. человек.