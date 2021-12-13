Половина крупных компаний РК не представили инвестиционные планы на 2022 год

Photo : YONHAP News

Почти половина крупных южнокорейских компаний не представили свои инвестиционные планы на следующий год в основном из-за высокой экономической неопределённости. Результаты опроса руководства 101 из 500 крупнейших компаний страны показали, что 49,5% компаний не имеют инвестиционных планов на 2022 год или не определились с инвестициями. Опрос был проведён по заказу Корейского института экономических исследований при Федерации корейских промышленников. 32% компаний не составили инвестиционные планы из-за туманных экономических перспектив в связи с пандемией коронавируса или прекращения крупных инвестиционных проектов. 19,7% компаний назвали в качестве причины ухудшение торгового климата в результате реорганизации глобальной сети поставок, а 12,1% - отсутствие возможностей для инвестиций из-за ухудшения условий ведения бизнеса. Остальные отметили чрезмерное регулирование и недостаток стимулов для корпоративных инвестиций. 62,7 компаний, которые составили планы на 2022 год, заявили, что инвестиции в следующем году сохранятся на уровне этого года. Чуть более 31% компаний намерены увеличить инвестиции, а 5,9% - сократить.