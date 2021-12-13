РК и Австралия приняли совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

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По итогам переговоров президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, состоявшихся 13 декабря в Канберре, принято совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В нём зафиксированы договорённости о расширении двустороннего сотрудничества в сферах безопасности, обороны, охраны границ, кибербезопасности и здравоохранения. Лидеры двух стран договорились развивать тесное сотрудничество в оборонной промышленности, отметив важное значение договорённости о поставке в Австралию южнокорейских самоходных гаубиц K-9 Thunder общей стоимостью около 1 млрд долларов. Мун Чжэ Ин и Скотт Моррисон согласились с тем, что пандемия COVID-19 представляет собой вызов глобальному здравоохранению и экономике, договорившись расширять сотрудничество в поставках вакцин. Они подтвердили готовность тесно сотрудничать в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира в регионе, призвали мировое сообщество полностью выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. В совместном заявлении также говорится, что две страны будут укреплять сотрудничество для обеспечения устойчивости цепочек поставок основных полезных ископаемых и сопутствующих товаров. Австралийская сторона приветствовала присоединение РК к Соглашению о всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).