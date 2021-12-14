В РК очередной рекорд тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 декабря в стране зарегистрированы 5.564 новых случая COVID-19. Подтверждены ещё 5 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 119. Второй день их число составляет менее шести тысяч, но беспокойство медиков вызывает рост числа тяжёлых случаев заболевания и смертности на фоне опасений по поводу распространения нового варианта Омикрон. В критическом состоянии находятся 906 пациентов, что является новым рекордом. Это осложняет ситуацию в системе здравоохранения, усилив опасения по поводу нехватки больничных коек и медицинского персонала. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 94 человека. Это максимальная суточная смертность с момента начала пандемии коронавируса. Общее число умерших составило 4.387 человек. Коэффициент смертности повысился до 0,83%.