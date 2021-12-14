РК и Австралия договорились о расширении культурных обменов и цифрового сотрудничества

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13 декабря правительства РК и Австралии подписали два меморандума о взаимопонимании, предусматривающих активизацию культурных обменов и цифрового сотрудничества. Как сообщили в министерствах иностранных дел, а также культуры спорта и туризма РК, две страны договорились увеличить обмены в областях культуры и спорта, совместное производство контентов. Для содействия данной работе будет создан комитет по культурному сотрудничеству с участием профильных министерств и фондов двух стран. В меморандуме по цифровому сотрудничеству зафиксирована договорённость о совместном проведении «круглого стола» с участием представителей профильных компаний и научных кругов двух стран, а также об активизации сотрудничества, связанного с нормами и стандартами. План реализации данного меморандума будет подготовлен совместным консультативным органом на уровне послов. Благодаря такому сотрудничеству, РК будет реализовывать свою «новую южную политику», а Австралия – «Индо-Тихоокеанскую повестку». Меморандумы подписаны по итогам переговоров президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.