В РК впервые за 7 месяцев снизились импортные цены

Photo : YONHAP News

Согласно предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 14 декабря, индекс импортных цен снизился в ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение за семь месяцев. Оно объясняется падением мировых цен на сырую нефть и другое сырьё. Среднемесячная стоимость Дубайской нефти, основного источника топлива для РК, составила в ноябре 80,30 доллара за баррель, что на 1,6% процента ниже, чем в предыдущем месяце. Цены на промышленную продукцию сократились за тот же период на 1,2%. Однако в годовом исчислении импортные цены повысились на 35,5%. Экспортные цены сократились в ноябре на 1% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения цен на уголь, нефть, компьютерную и оптическую продукцию. Это первое за год снижение экспортных цен в месячном исчислении. Между тем, в годовом исчислении они выросли на 25,5%.