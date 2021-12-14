Сериал «Игра в кальмара» номинирован на «Золотой глобус» в трёх категориях

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Знаменитый южнокорейский сериал «Игра в кальмары» номинирован на ежегодную премию «Золотой глобус» в трёх категориях: «Лучший фильм - сериал», «Лучший актёр в драматическом сериале» и «Лучший актёр второго плана в телесериале». «Игра в кальмара» поборется за главную премию «Лучший фильм - сериал» с такими известными работами зарубежных режиссёров как «Наследники», «Утреннее шоу», «Люпен» и «Поза». Исполнитель главной роли в «Игре в кальмара» Ли Чжон Чжэ конкурирует в борьбе за награду с Брайаном Коксом и Джереми Стронгом из «Наследия», Билли Портером из «Позы» и Омаром Си из «Люпина». Вместе с О Ён Су на премию «Лучший актёр второго плана в телесериале» претендуют Билли Крудап и Марк Дюпласс из «Утреннего шоу», Киран Калкин из «Наследия» и Бретт Гольдштейн из «Теда Лассо». Лауреаты «Золотого глобуса» 2022 года будут объявлены 9 января. В 2021 году лауреатом премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» стал фильм «Минари» американского режиссёра корейского происхождения Ли Исаака Чона. В 2020 году «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты». Премия «Золотой глобус» была учреждена в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.