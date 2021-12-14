Рекомендация воздержаться от зарубежных поездок продлена до 13 января

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Правительство РК продлило ещё на месяц, до 13 января 2022 года, действие рекомендации гражданам страны отменить или отложить поездки за границу из-за продолжающегося распространения COVID-19. Тем, кто находится за пределами страны, министерство иностранных дел рекомендовало принять дополнительные меры предосторожности: соблюдать правила гигиены и минимизировать контакты с другими людьми. Впервые рекомендация воздержаться от зарубежных поездок была выпущена 23 марта 2020 года, и с тех пор она продлевается ежемесячно. Основная цель рекомендации - предотвратить завоз в страну нового варианта вируса Омикрон. Между тем, продолжатся консультации с зарубежными органами здравоохранения и посольствами по поводу ослабления некоторых ограничений на поездки в зависимости от масштабов инфекции, уровня вакцинации и карантинных мер в зарубежных странах, - подчёркивается в сообщении министерства.