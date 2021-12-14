Администрация президента РК не исключает ужесточения карантинных ограничений

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Действующих карантинных ограничений может быть недостаточно для того, чтобы остановить рост числа случаев COVID-19, поэтому правительство может ужесточить меры социального дистанцирования. Об этом заявил 14 декабря в радиоинтервью CBS старший секретарь президента по связям с общественностью Пак Су Хён. Он не исключил возможности принятия новых карантинных мер уже в конце этой недели, понаблюдав 15-16 декабря за развитием ситуации. В связи с тем, что в последнее время ежедневно регистрируются 5-7 тысяч случаев инфекции, а количество тяжёлых случаев заболевания бьёт рекорды, органы здравоохранения призывают к ужесточению мер социального дистанцирования. Корейский профсоюз работников здравоохранения призвал временно отказаться от схемы «жить с COVID-19», поскольку она показала свою неподготовленность.