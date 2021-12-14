Экспорт продукции ICT достиг в ноябре нового максимума

Photo : YONHAP News

Экспорт из РК продукции, изготовленной на основе информационно-коммуникационных технологий (ICT), составил в ноябре 21 млрд 490 млн долларов, увеличившись на 30% в годовом исчислении. Как сообщили 14 декабря в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это максимальная месячная сумма экспорта данной продукции за всю экономическую историю страны. Экспорт полупроводников составил 12 млрд 90 млн долларов, увеличившись на 39,5% в годовом исчислении. Поставки дисплеев увеличились за тот же период на 11,3%, составив 2 млрд 430 млн долларов. Поставки в Китай и Гонконг увеличились на 30,4%, во Вьетнам - на 24,7%, в США - на 34,7%, в Евросоюз - на 26,3% в годовом исчислении. Импорт продукции ICT составил в прошлом месяце 12 млрд 760 млн долларов, что на 23,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Профицит торгового баланса составил 8 млрд 730 млн долларов.