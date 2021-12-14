Эксперты призывают подростков вакцинироваться от COVID-19

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В РК наблюдается значительный рост числа инфицированных COVID-19 среди подростков в возрасте до 18 лет: в среднем 15 положительных результатов ПЦР-тестов на 100 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем неделю назад. В этой связи органы здравоохранения призывают подростков вакцинироваться как можно быстрее, подчёркивая, что побочные реакции от вакцин в подавляющем большинстве случаев легко переносятся молодым организмом. При этом вакцинированные как правило легко переносят болезнь даже в случае заражения. Положительный эффект от прививки перевешивает риск, связанный с коронавирусом. В частности, риск миокардита у подростков выше при заражении, чем после прививки. Результаты исследования, проведённого среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет, свидетельствуют о том, что лишь 6,9% из них собираются вакцинироваться. Против вакцинации выступают не только подростки, но и их родители. Эксперты подчёркивают, что нынешняя ситуация не позволяет сомневаться в пользе вакцинации. Они приводят в качестве примера США, где уровень госпитализации среди невакцинированных подростков в возрасте от 10 до 17 лет в десять раз выше, чем среди вакцинированных. Вакцинация гарантирует безопасную образовательную среду для школьников и студентов, пока продолжается пандемия коронавируса. Врачи также единодушны в том, что подростки должны иметь «вакцинные пропуска». Это поможет быстрее выявлять контакты заражённых и бороться с инфекцией, вовсе не являясь замаскированным способом заставить подростков прививаться.