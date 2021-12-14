США не проводят глобальную кампанию за дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

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США не проводят глобальную кампанию за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил 13 декабря на брифинге представитель госдепартамента в ответ на просьбу корреспондента KBS прокомментировать заявление президента РК Мун Чжэ Ина о том, что Сеул не рассматривает возможность поддержки решения Вашингтона. Американская сторона обсуждала дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине со своими союзниками и партнёрами до того, как Белый дом сделал соответствующее заявление,- напомнил представитель госдепартамента. Таким образом, Вашингтон дал понять, что решение по поводу дипломатического бойкота Олимпийских игр каждая страна должна принимать самостоятельно. Отвечая на вопрос о том, не повлияет ли позиция Сеула на альянс РК и США, представитель госдепартамента сказал, что альянс является опорой мира, безопасности и прогресса для Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанского региона в целом и всего мира.