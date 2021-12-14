Премьер-министр РК извинился за неудобства, связанные со сбоями в применении «вакцинных пропусков»

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Премьер-министр РК Ким Бу Гём извинился перед жителями страны за неудобства, связанные со сбоями в работе мобильных приложений, с которых загружаются «вакцинные пропуска». 13 декабря в стране в полном объёме была введена в действие система «вакцинных пропусков». Доказательство вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять в виде QR-кода при входе в многофункциональные заведения, включая предприятия общественного питания. Выступая 14 декабря на еженедельном заседании кабинета министров, Ким Бу Гём признал, что в день запуска системы «вакцинных пропусков» доступ к приложениям осуществлялся с ограничениями, поскольку пользовательский трафик концентрировался в определённое время. Премьер-министр поручил органам здравоохранения в кратчайшие сроки стабилизировать работу приложений и принять меры по предотвращению повторных сбоев. QR-коды, играющие роль «вакцинных пропусков», загружаются в государственной цифровой системе вакцинации и через приложения Naver, Kakao Talk и Toss Bank.