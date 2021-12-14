Высокопатогенный вирус птичьего гриппа приводит к росту цен на мясо

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С начала ноября на южнокорейских птицефермах подтверждены 11 случаев высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1. Он очень заразен, вызывая тяжёлые заболевания и смерть домашних птиц. Мера борьбы с распространением опасного вируса одна – уничтожение всей домашней птицы в радиусе 500 метров от места обнаружения инфицированных птиц, хотя ещё минувшим летом казалось, что последствия предыдущей волны птичьего гриппа ликвидированы, и цены стабилизировались. В последнее время опасный вирус подтверждён в 41 стране мира, что приводит к росту цен на птичье мясо и куриные яйца. Мировой индекс цен на птичье мясо вырос с начала года более чем на 11%. Южнокорейские производители продуктов питания тоже подняли цены. Средняя розничная цена упаковки из 30 яиц составляет 6.200 вон (5,2 доллара). Это более чем на 4% дороже по сравнению с предыдущим месяцем. В первом полугодии стоимость 30 яиц составляла в среднем 7.600 вон (6,4 доллара), но затем они стабилизировалась на уровне 5.000 вон (4,2 доллара). Существует риск дальнейшего распространения инфекции. Ветеринарные органы провели 12 декабря экстренное совещание и решили провести общенациональную кампанию по сдерживанию распространения вируса на птицефермах, которая продлится до конца января. Они предупредили фермеров о необходимости неукоснительно соблюдать карантинные требования, предупредив, что нарушения могут повлечь за собой сокращение компенсаций.