Япония требует оценки готовности РК присоединиться к CPTPP

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Необходима чёткая оценка того, соответствует ли РК условиям для присоединения к Всеобъемлющему прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Об этом заявил 14 декабря генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, отметив, что CPTPP требует поддержания высоких стандартов в различных областях, таких как доступность рынка, электронная коммерция и государственные закупки. Япония и РК не проводили и не планировали проводить никаких двусторонних переговоров по этому поводу,- добавил Мацуно. 13 декабря РК начала процесс присоединения к CPTPP - соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительство изучает общественное мнение и проводит дискуссии по поводу присоединения к соглашению, которое поможет расширить торговлю и инвестиции, а также повысить статус РК в мировой торговле.