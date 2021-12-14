В РК девять месяцев подряд продолжается рост занятости

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 15 декабря, численность занятых в РК составила в ноябре 27 млн 790 тыс. человек, увеличившись на 553 тыс. человек в годовом исчислении. Занятость растёт девять месяцев подряд, с марта этого года, одновременно с восстановлением национальной экономики. В стране неуклонно растут экспорт и спрос на бесконтактные услуги. В производственном секторе, который является основой экономики, созданы 51 тыс. рабочих мест. Количество постоянных рабочих выросло на 611 тыс. человек, временных работников - на 106 тыс. человек по сравнению с ноябрём прошлого года. Численность подённых работников сократилась за тот же период на 175 тыс., а количество самозанятых, нанимавших работников, на 4 тыс. человек. При этом число самозанятых, которые не нанимали рабочих, выросло на 42 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Численность безработных составила в ноябре 734 тыс. человек, что на 233 тыс. человек меньше, чем в том же месяце прошлого года. Уровень безработицы составил 2,6%, что является самым низким показателем за ноябрь с 2013 года. Уровень безработицы среди молодёжи до 30 лет составил 5,5%. Число экономически неактивных людей, то есть тех, кто не работает и не ищет работу, сокращается девятый месяц подряд, составив 16 млн 650 тыс. человек. В соответствии с прогнозом Банка Кореи, количество занятых увеличится в этом году на 350 тыс., а в следующем году – на 250 тыс. человек. В прошлом году численность занятых сократилась на 220 тыс. человек, что является крупнейшей потерей рабочих мест с 1998 года.