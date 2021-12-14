В РК планируется ужесточить карантинные меры

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Правительство РК рассматривает возможность ужесточения карантинных мер, включая дальнейшее сокращение максимального числа участников личных встреч и времени работы общественных объектов. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 15 декабря на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он отметил, что это - вынужденная мера в условиях резкого роста числа новых случаев COVID-19 и смертности. «Правительство считает нынешнюю эпидемическую ситуацию очень серьёзной и планирует внедрить гораздо более мощную схему социального дистанцирования»,- сказал Ким Бу Гём. Таким образом, будет отменена правительственная программа постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, которая стартовала в ноябре. Ожидается, что новые меры будут объявлены 17 декабря. В настоящее время число участников личных встреч составляет максимум шесть человек в столичном регионе и восемь человек в других регионах страны. Скорее всего, новые меры снизят данное число до четырёх человек и восстановят ограничения на работу предприятий торговли и общественного питания. Одновременно с ужесточением мер социального дистанцирования будут приняты меры по выплате компенсаций владельцам малого бизнеса и самозанятым,- отметил премьер-министр. Он напомнил, что до конца года будут созданы 5.800 новых больничных коек и увеличено количество больниц, специализирующихся на лечении COVID-19.